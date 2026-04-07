Kuveyt'teki Ali el-Salim Üssü'ne İHA saldırısı iddiası! 15 Amerikan askeri yaralandı
Dünya

Kuveyt’teki Ali el-Salim Üssü’ne İHA saldırısı iddiası! 15 Amerikan askeri yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuveyt'teki Ali el-Salim Üssü'ne İHA saldırısı iddiası! 15 Amerikan askeri yaralandı

Gece saatlerinde Kuveyt’te bulunan Ali el-Salim Hava Üssü’nün İran menşeli insansız hava aracı saldırısının hedefi olduğu öne sürüldü. İlk bilgilere göre saldırıda 15 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Kuveyt’te gece saatlerinde yaşanan saldırı iddiası, bölgedeki gerilimi bir kez daha yükseltti. İddiaya göre, Ali el-Salim Hava Üssü İran kaynaklı bir insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındı.

Saldırının ardından üs çevresinde güvenlik alarmı verildiği ve askeri hareketliliğin arttığı öne sürüldü. Yaşanan gelişme, Körfez hattındaki çatışma riskinin daha da büyüdüğüne işaret etti.

15 AMERİKAN ASKERİNİN YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk belirlemelere göre saldırıda 15 Amerikan askeri yaralandı. Yaralanmaların boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, üs içinde acil müdahale sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının ardından askeri sağlık birimlerinin hızla devreye girdiği ve yaralı personelin tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

ALİ EL-SALİM HAVA ÜSSÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Kuveyt’te bulunan Ali el-Salim Hava Üssü, bölgedeki askeri dengeler açısından kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle üsse yönelik herhangi bir saldırı iddiası, yalnızca Kuveyt’i değil, bölgedeki tüm güvenlik denklemine ilişkin kaygıları da artırıyor.

Son gelişme, ABD’nin Körfez’deki askeri varlığının doğrudan hedef alınabileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

BÖLGEDE TANSİYON DAHA DA YÜKSELDİ

İran menşeli olduğu belirtilen İHA saldırısı iddiası, Orta Doğu’daki gerilimin askeri üsler üzerinden daha geniş bir alana yayılabileceğini gösterdi. Özellikle ABD unsurlarının bulunduğu noktaların hedef alınması, çatışmanın yeni bir eşiğe taşındığı yorumlarına neden oldu.

Gözler şimdi hem sahadan gelecek yeni bilgilere hem de konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

Yavuz sultan

Kesin İsrail atmıştır araştırılsın çünkü amerikayı zorlamaya çalışıyor
