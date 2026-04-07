Gündem Manisa'da FETÖ operasyonu: 21 mankurt tutuklandı, 22.5 milyonluk malvarlığına el konuldu!
Gündem

Manisa'da FETÖ operasyonu: 21 mankurt tutuklandı, 22.5 milyonluk malvarlığına el konuldu!

Manisa'da FETÖ operasyonu: 21 mankurt tutuklandı, 22.5 milyonluk malvarlığına el konuldu!

FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Manisa’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Örgütün kritik kademelerinde yer aldığı değerlendirilen 21 kişi mankurt tutuklandı, 22.5 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.

3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında sözde “il imamı”, bölge ve eğitim sorumluları ile kadın ve mali yapılanma temsilcilerinin de bulunduğu 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 44’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda FETÖ terör örgütü yöneticilerinin kendi aralarında büyük gizlilikle yürüttüğü iletişim ağında paylaştıkları örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Soruşturmada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra, örgüte ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 500 bin TL değerinde Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen  adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 kişi Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

