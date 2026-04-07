Herkes Hürmüz'ü konuşurken Balkanlar alev aldı! TürkAkım'a saldırı girişimi!

Enerji savaşları TürkAkım'a sıçradı. Sırbistan'da boru hattı güzergâhında patlayıcılar bulundu. Macaristan'da seçim öncesi "OHAL ve erteleme" senaryoları konuşulurken, Hürmüz'den Balkanlar'a uzanan gerilim, küresel enerji arz güvenliğini bıçak sırtına getirdi. Batı, Rusya'ya işaret ediyor.

Dünya genelinde enerji koridorlarına yönelik baskı ve sabotaj girişimleri yeni bir boyuta ulaştı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik, Türk Boğazları’ndaki tanker saldırısı, Irak’ın kuzeyindeki tesislerin vurulması ve Aramco’ya yönelik gizemli operasyonun ardından, hedef bu kez Türk Akımı doğal gaz boru hattı oldu.

SIRBİSTAN ALÂRMA GEÇTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkenin kuzeyindeki Kanjiza bölgesinde kritik bir güvenlik ihlâlini duyurdu. Rusya’dan Macaristan ve Sırbistan’a doğal gaz taşıyan Türk Akımı boru hattının güzergâhında, içerisinde patlayıcı bulunan sırt çantaları ele geçirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, enerji altyapısına yönelik tehdidin ciddiyeti bölge başkentlerini ayağa kaldırdı.

ORBAN KONSEYİ TOPLADI

Gelişmenin hemen ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Savunma Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Budapeşte yönetimi, olayı hem bir enerji güvenliği krizi hem de siyasi bir tehdit olarak değerlendiriyor.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Sabotaj girişimi, Macaristan’da 12 Nisan’da yapılacak kritik seçimlere sadece günler kala meydana geldi. Politico Europe’un analizine göre, bu olay kampanya sürecinin son haftasını tamamen güvenlik eksenine kaydırabilir.

KURGU BİR SENARYO MU

Ancak olayın siyasi boyutu sadece güvenlik endişeleriyle sınırlı değil. Muhalefetteki Tisza partisinin lideri Péter Magyar, patlayıcıların bulunma zamanlamasına dikkat çekerek, bu durumun Başbakan Orbán’ın seçim şansını artırmaya yönelik kurgulanmış bir senaryo olabileceği imasında bulundu.

UZMANLARIN KRİTİK UYARISI

BBC tarafından gündeme getirilen iddialara göre, Macar güvenlik uzmanları haftalar öncesinden benzer bir operasyon konusunda uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar, Macaristan veya Sırbistan sınırında yaşanacak bir krizin, "Olağanüstü Hâl" ilanına zemin hazırlayabileceğini ve bu durumun seçimlerin ertelenmesi ya da iptal edilmesi gibi sonuçlar doğurabileceğini öngörüyordu.

RUSYA KİME İŞARET ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise dikkatleri başka yöne çekti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus diplomat, "Kiev rejiminin kritik enerji altyapısına yönelik bu tür sabotaj eylemleriyle doğrudan ilgisi vardı. Büyük bir olasılıkla, bu sefer de Kiev rejimine dair bazı izlerin ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Rusya, doğal olarak, bu altyapının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacak" dedi.

ENERJİ HATLARI BIÇAK SIRTI

Türk Akımı’na yönelik bu son girişim, enerji hatlarının artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda hibrit savaşların en önemli cephesi hâline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Patlayıcıların kimler tarafından ve hangi amaçla yerleştirildiğine dair soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Balkanlar’dan Avrupa’ya uzanan enerji arz güvenliği bıçak sırtında kalmaya devam ediyor.

