İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!
İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!

İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor. Yemen'deki Husiler, bölgedeki müttefikleriyle birlikte İsrail'in stratejik liman kenti Eilat'a (Umm er-Raşraş) yönelik kapsamlı ve ortak bir askeri harekat düzenlediklerini resmen ilan etti. "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan güçlerin bu gövde gösterisi, bölgedeki savaşın çapının ne denli genişlediğini bir kez daha kanıtladı.

Yemen'deki Husiler, İran ve Hizbullah ile birlikte İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde askeri hedeflere yönelik ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyona ilişkin görüntülü açıklama yaptı.

Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail'in güneyinde, işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyinde yer alan Umm er-Raşraş (Eilat) bölgesinde İsrail'e ait çeşitli hassas ve askeri hedeflere yönelik olarak, İran Devrim Muhafızları, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Lübnan İslami Direnişi (Hizbullah) ile ortak operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen operasyonda hedeflerin başarıyla vurulduğunu ifade eden Seri, saldırının ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Seri, operasyonun "İran, Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş eksenini desteklemek ve ümmetin evlatlarını hedef alan Siyonist (İsrail) planla mücadele çerçevesinde" gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

 

Hikmet

Arap böbürlenmesi. Herhangi bir ayrıntı yok demek zar zor füzeler yanın bir yerde düştü ama pek hedefini bulamadı demektir.
