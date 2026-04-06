İsrail'in güneyine dev operasyon! Husiler, İran ve Hizbullah el ele verdi: Eilat vuruldu!

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor. Yemen'deki Husiler, bölgedeki müttefikleriyle birlikte İsrail'in stratejik liman kenti Eilat'a (Umm er-Raşraş) yönelik kapsamlı ve ortak bir askeri harekat düzenlediklerini resmen ilan etti. "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan güçlerin bu gövde gösterisi, bölgedeki savaşın çapının ne denli genişlediğini bir kez daha kanıtladı.