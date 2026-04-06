SON DAKİKA
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'ın 10 maddelik teklifine cevap

İran'ın 10 maddelik teklifine yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, "İran için son tarih salı, İran'ın sunduğu teklif önemli ama yeterince iyi değil. İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir. Savaşın tek amacı var. İran nükleer silaha sahip olamaz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz her zamankinden daha iyi durumda. İşler çok iyi gidiyor. Ordumuz iyi işler yapıyor. Dün kurtarma operasyonumuz başarılı oldu. Bu konuda basın açıklaması yapacağız. Düşman topraklarından, çok güçlü savaşçıların arasından aldık. 1 ay öncesine göre çok daha zayıf bir düşman ile karşı karşıyayız. Bir kişiyi kurtarmak için 200 kişiyi riske atmanız gerek bazen, biz dün 2 kişiyi kurtarmak için yaptık. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu yeniden gösterdik.

 

İRAN'IN 10 MADDELİK TEKLİFİNE YANIT

İran için son tarih salı. İran'ın sunduğu teklif önemli ama yeterince iyi değil. ABD'nin müzakere ettiği kişiler makul ve radikalleşmiş değiller.

İran yapması gerekeni yaparsa savaş çok kısa sürede bitebilir. Savaşın tek amacı var. İran nükleer silaha sahip olamaz."

Vasat

Yalancının yalanı bitmez,İranı Venezuella gibi ele geçirmek istiyor,bu yalancının,katilin bahanesi bitmez,çünkü;21.parmağından bağlayan siyonist katiller öyle istiyor.
+90 (553) 313 94 23