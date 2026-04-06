BM’den haydut ABD’ye uyarı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
BM'den haydut ABD'ye uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'ne İran’daki sivil hedeflere saldırmanın uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki köprüler ve elektrik santrallerine yönelik saldırı tehditleri devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ABD’yi İran’daki sivil hedeflere saldırmaması konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu hatırlattı.

 

 

Dujarric, belirli sivil altyapı unsurlarının askeri hedef olarak nitelendirilse bile yüksek oranda sivil zarara yol açabileceğini ve bu nedenle saldırının yasak olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Dujarric, bu tür saldırıların savaş suçu olup olmadığının bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiğini aktardı.

+90 (553) 313 94 23