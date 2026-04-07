7 Nisan 1983: Ahmed Davudoğlu Hoca'nın vefatı (Son dönem âlimlerinden)

Davudoğlu, 1912 yılında Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Şumnu vilayetine bağlı Kalaycıköy’de dünyaya geldi.







Davudoğlu altı yaşında sıbyan mektebine başladı; ertesi yıl çağdaş usulle eğitim vermek üzere kurulan köy mektebine kaydoldu. 1924’te komşu Ekizce köyünde yeni açılan rüşdiye mektebine girdi. Bu okulu bitirdikten sonra Şumnu’daki Medresetü’n-nüvvâb’a devam etti; 1 Temmuz 1933’te lise kısmından, 25 Temmuz 1936’da yüksek kısmından mezun oldu. Aynı yıl, dereceye giren iki arkadaşı ile birlikte Bulgaristan başmüftülüğü tarafından ihtisas için Mısır’a gönderilen Davudoğlu, Câmiatü’l-Ezher külliyyetü’ş-şerîa’yı bitirerek ülkesine döndü (1942). Önce Medresetü’n-nüvvâb’ın lise ve yüksek kısımlarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da aynı medreseye müdür tayin edildi (1944).







Bu görevi sırasında Şumnu komünist idaresinin baskılarına ve anarşist öğrencilerin eylemlerine karşı mücadele verdi.



1945’te Türkiye lehine faaliyette bulunacak bir casusluk örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanarak Sofya’daki askerî mahkemeye sevk edildi; burada ağır işkencelere mâruz kaldı ve bir ay kadar hapsedildi. 17 Kasım 1945’te hastalığı sebebiyle serbest bırakılıp eski görevine iade edilen Davudoğlu, kısa bir süre sonra istifasını vererek öğretmenliğe döndü. Bir yağmur duasındaki vaazından dolayı ömür boyu hapisle tehdit edilince Türkiye’ye gitmek istedi, ancak başaramadı. Daha sonra güçlükle pasaport temin ederek 31 Aralık 1949 tarihinde hanımı ve iki kızı ile birlikte Türkiye’ye göç etti.







Türkiye’de Öğretmenlikten, kütüphaneciliğe, vaizlikten öğretim üyeliği gibi birçok görevlerde bulundu. Ömrünü İslam’ın hakikatlerine ve doğru anlaşılmasına adayan Davudoğlu, öğrencilerini Ehl-i Sünnet inancına göre yetiştirdi. Kur’an-ı Kerim ve Sahih-i Müslim’in mütercimi olan Davutoğlu, inançlarına bağlı, yaşayışındaki sadelik ve alçak gönüllülüğü ile temayüz eden bir İslam âlimiydi. Davudoğlu’nun, Kur-an meali, hadis ve fıkıh alanında birçok eseri bulunuyor. Hayatı boyunca Müslümanlara yol gösteren, günümüzdeki birçok âlimin hocalığını yapan hocaların hocası Davudoğlu Hoca, 7 Nisan 1983’te hayatını kaybetti.