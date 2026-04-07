Siyonist cephede işler iyice karıştı: 4 israil askeri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı!

İsrail medyası, İran adına casusluk şüphesiyle 4 askerin gözaltına alındığını, dosyanın “en ciddi güvenlik soruşturmalarından biri” olarak değerlendirildiğini duyurdu.

israilde yayın yapan “Sruogim” sitesi, işgal ordusunda görev yapan dört muvazzaf askerin “İran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle” gözaltına alındığı, “tehlikeli” olarak nitelendirilen bir güvenlik dosyasının ortaya çıkarıldığını bildirdi.

“i24NEWS” kanalının aktardığına göre, söz konusu askerlerin sahadaki muharip birliklerde görev yaptığı ve savaş günleri boyunca İran istihbarat unsurlarıyla bağlantı kurduklarından şüphelenildiği belirtildi. Askerlerin, sahip oldukları operasyonel yetkileri kullanarak hassas bilgileri aktardıkları iddia edildi.

israil medyası, iç istihbarat servisi “Şin Bet” (Şabak) ile polise bağlı “Lahav 433” biriminin, “savaşın başlangıcından bu yana ortaya çıkarılan en tehlikeli güvenlik dosyalarından biri” üzerinde soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Haberlere göre gözaltı işlemleri geçen hafta iki aşamada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerden bazılarının hala avukatla görüşmesine izin verilmediği ve tüm şüphelilerin gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi.

israil medyası, bu olayın “israil içinde ilk kez yaşanmadığını” ancak “savaşın başlamasından bu yana ortaya çıkarılan en ciddi vakalardan biri” olarak değerlendirildiğini aktardı.