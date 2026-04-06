İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 98’inci dalgasında İsrail, BAE, Kuveyt ve Irak’taki ABD ve İsrail’e ait askeri, lojistik ve stratejik hedefler ile İsrail’e ait olduğu öne sürülen SDN7 adlı konteyner gemisi ve ABD’ye ait LHA7 tipi amfibi hücum gemisinin hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 98’inci dalgasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, ABD ve İsrail’e ait komuta, operasyonel ve lojistik merkezler ile sanayi ve askeri altyapıların hedef alındığı ifade edildi.

İsrail’de stratejik hedefler vuruldu

Açıklamada, operasyonun ilk aşamasında İsrail’e ait olduğu öne sürülen SDN7 adlı konteyner gemisinin seyir füzesiyle hedef alındığı ve gemide geniş çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Ayrıca Tel Aviv’in kuzey ve güneyi ile Hayfa’daki stratejik merkezler, Beerşeba’daki kimyasal üretim yapan şirketler ve fabrikalar ve Petah Tikva’daki askeri unsurların balistik füzelerle etkili şekilde hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri engelleyemediği ifade edildi.

ABD’ye ait LHA7 gemisi geri çekildi

Açıklamada ayrıca, ABD ordusuna ait LHA7 tipi amfibi hücum ve helikopter gemisinin de 5 binden fazla denizci ve deniz piyadesiyle birlikte İran saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, söz konusu geminin saldırıların ardından Hint Okyanusu’nun güneyine doğru geri çekildiği aktarıldı.

BAE, Kuveyt ve Irak’taki hedeflere saldırı düzenlendi

Operasyonun bir diğer aşamasında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İsrail ile BAE’nin ortak İHA üretim merkezi ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ile El-Udairi Helikopter Üssü’ndeki konuşlu bazı hava araçlarının İHA ve füze saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Bağdat’taki ABD’ye ait Victoria Üssü’nde bulunan komuta ve kontrol merkezlerinin de Irak’taki direniş unsurları tarafından hedef alındığı belirtilirken, Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteren muhalif ve terörist gruplara ait olduğu öne sürülen 5 noktanın da İHA saldırılarıyla vurulduğu kaydedildi.

"Düşmana bedelini ağır ödeteceğiz"

Açıklamada, "Terörist düşmanlara yönelik operasyonlar devam etmektedir. Hürmüz Boğazı’ndaki geçişler ile Basra Körfezi’ndeki hareketlilik Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yakından takip edilmektedir. Düşmanların en küçük hareketi dahi kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Daha önce de uyardığımız gibi, düşmana dün gece gerçekleştirdiği terör eylemlerinin bedelini çok ağır şekilde ödeteceğiz" ifadelerine yer verildi.