Sabah Gazetesinin acı günü!
Sabah Gazetesi Yurt Haber Müdürü Aydın Şentürk vefat etti. Aydın Şentürk'ün cenazesi yarın ikindi namazında Kırklareli Merkeze bağlı Kocahıdır Köyü'nde toprağa verilecek.19 Nisan 2018 Perşembe 05:33
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü Aydın Şentürk uzun süredir tedavi gördüğü kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
53 yaşında hayata veda eden Şentürk'ün cenazesi yarın saat 10.00'da Sabah Gazetesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kırklareli'ne götürülecek. Şentürk, doğum yeri olan Kırklareli'ne bağlı Kocahıdır köyünde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Yeni Şafak
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