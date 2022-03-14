Sabah gazetesinde büyük kavga! O iki yazar birbirine girdi

Sabah gazetesinde sürekli birbiriyle didişen Hıncal Uluç'la Melih Altınok arasındaki sürtüşme her geçen gün daha da şiddetleniyor. Altınok, son olarak, Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter'in psikanalizini yapan kitabın tanıtımına tam sayfa ayıran Uluç'a verdi veriştirdi. Uluç'un kendisine "Twitter'ın gündemine esir olmuş yazar" dediğini hatırlatan Altınok, "İster beni okuyun, ister Hıncal abiyi" demeye getirerek "Tercih tamamen size kalmış" ifadelerini kullandı. İşte çarşının fena karıştığını gözler önüne seren o yazı:

"Bazılarımız hala sosyal medya ve konvansiyonel medya diye birbirinden ayrı bağımsız mecralar olduğunu düşünüyor.

Onlara göre sosyal medya gereksiz, saçma sapan, düzeysiz, sanal gündemlerin hakimiyetinde ve konvansiyonel medyanın "gerçekliğini" zehirliyor.

Kendilerine katılmıyorum...

Artık belirgin bir ayrım söz konusu değil. Örneğin Sabah'ın İBB'nin Dolmabahçe güzergahında kestiği yüzlerce ağaçla ilgili haberi sosyal medyanın gündemiydi.

Ayrıca sosyal medyada bizlerin çalıştığı klasik medya gibi. Orada da her şey var.

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili farklı tezleri sorgulayan, yaratıcı, öğretici yorumları da okuyabilirsiniz... Tanımadığımız ünlülerin flört haberlerini de...

Tıpkı bizim gazetede, Hıncal Uluç'un ifadesiyle söylersek benim gibi Twitter'ın gündemine esir olmuş yazarların yanı sıra... Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter'in psikanalizini yapan kitabın tanıtımına tam sayfa ayırıp Türkiye'nin, okurun "gerçek gündemini" yakalayan Hıncal abiyi de okuyabildiğiniz gibi...

Tercih tamamen size kalmış."