Sabah akşam Müslümanları hedef alan Cumhuriyet’ten Ramazan pidesi oyunu!

İslam düşmanlığıyla bilinen ve her fırsatta Kur’an kursları dair Müslümanların tüm değerlerini sinsice hedef alan Cumhuriyet gazetesi ‘algı’ içerikli ramazan haberlerine başladı.

Cumhuriyet “Hem küçüldü hem de zamlandı. Yurttaşa pideyi zehir ettiler” başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları da belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 4 liraya satılan 365 gram sade pide, bu yıl hem küçüldü hem zamlandı. Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.”







