Sabah aç karna limonlu su içmek zayıflatır mı? İbrahim Saraçoğlu'ndan yağ yakıcı limonlu kür tarifi

Güçlü bir C vitamini deposu olan limon, aynı zamanda B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin. Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon, sofraların vazgeçilmez parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Aç karna limonlu su içmek kilo verdirir mi?

Sıcak, ılık ya da soğuk bir şekilde uygulanabilen limonlu su sıklıkla araştırılan zayıflama detokslarından biridir. İçildiği zaman damakta keskin bir tat bırakan limon suyu evde ya da dışarıda iken çok kolay bir şekilde hazırlandığı için diyette tercih edilmesi oldukça ideal karışımlardan biridir. Limonlu su tüketimi bir yana sağlıklı bir ömür ve yaşam için olmazsa olmaz diyebileceğimiz ilk ve vazgeçilmez kuralımız su içmek olmalıdır.

Zayıflama ve sağlık açısından her gün düzenli olarak vücudumuzun su ihtiyacını karşılamalıyız. Limonlu su da hem bu durumu destekleyici hem de vücuttaki toksinleri arındırmamız için en büyük yardımcımız olacaktır. Dolayısıyla sabahları aç karna limon suyu tüketimi elbette ki yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

PROF. DR. İbrahim saraçoğlu'ndan yağ yakıcı limonlu kür tarifi

Malzemeler:

15- 16 adet maydanoz

1 adet limon

1 bardak su

Limonlu su tarifi nasıl yapılır?

Limon suyunu, klorsuz suyu ve maydanozları sapları ile beraber blenderdan geçirin. Ortaya çıkan yeşil karışımı sabahları karnınıza doyurmadan 10-15 dakika kadar önce tüketin. 15 gün boyunca düzenli olarak uyguladıktan sonra 3-4 gün mola verip bir 15 gün daha uygulayın.

Limonlu su içmenin faydaları nelerdir?

İşte limonlu su içmenin 12 faydası…

-Boğaz ağrısına iyi geliyor

Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı oluyor.

-Kalori alımını azaltıyor

Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

-Böbrek taşı riskini azaltıyor

Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

-Sağlıklı karaciğer için faydalı

Limonlu su içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.

-Sindirime yardımcı olur

Limonlu suyun içerisindeki limon suyu sindirim için gerekli olan hidroklorik asit üretimini destekler. Ayrıca asitlik derecesini ve gut hastalığı riskini azaltır. Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler. Kadınlar da adet sancılarından kurtulmak için limonlu su tüketebilir.

-Kabızlığa iyi gelir

Limonlu su kazbızlık tedavsinde faydalıdır. Bu yüzden her sabah ılık limonlu su içilerek günün geri kalan kısmında kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada yardımcı olan C vitamini ve bitkisel gıda kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırmada yardımcı olur.

-Kilo vermeye yardımcı olur

Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek daha kolay bir biçimce ekstra kilo vermeye yardımcı olur.

-Romatizma için etkili

Yemeklerden önce ve yatma zamanında limonlu su içmek romatizmadan kurtulmaya yardımcı olur.

-Aft ve ağız yaralarına iyi gelir

Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur.

-PH seviyesini dengeler

Bir bardak limonlu su içmek tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık ve durumlar vardır. Uygun sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi çok önemlidir. Limonlu su vücudun alkali seviyesini normal seviyede tutar.

-Vücudu zehirden arındırır

Limonlu su kandaki toksinleri azaltarak tüm vücudu temizlenmesinde yardımcı olur. Limonun içerisindeki besin öğeleri idrar çıkarmada artışı hızlandıran doğal idrar söktürücü görevi görerek toksinlerin yanı sıra gereksiz maddeleri dışarı atılmasına destek olur.

Limonlu su ne zaman içilmeli? Limonlu suyunun zararı var mı?

Limonlu su ile kilo vermeye çalışan kimselerin bu durumdan en etkili olumlu sonucu alabilmeleri için dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri de limon suyun içilebileceği vaktin aralıklarıdır. Limon suyu diyetinde karışımı tüketebileceğiniz zamanlar...

- Her sabah kahvaltı öncesinde aç karna içilebilir

- Spor yapılan süre zarfında tüketilir.

- Öğle ve akşam yemeğine başlamadan önce tüketilir.

Her şeyde olduğu gibi bu detoksun da fazlasının yan etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle limonlu suyu içmeden önce ilk olarak doktordan onay alınmalıdır. Asidik değeri yüksek olan limonlu su tüketimi diş minesini aşındırarak aşırı sıcak ya da soğuk besinlere karşı hassasiyete yol açabilir. Bu durumu önlemek için pipet kullanılabilir.

Çok fazla limonlu su içmek mide ekşimesini, reflüyü ve tansiyon düşüklüğü gibi sağlık bazı sağlık problemlerini tetikleyebilir