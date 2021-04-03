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Teknoloji Saatte 2 bin 205 kilometre hızla uçuyor! Süpersonik uçak için tarih verildi
Teknoloji

Saatte 2 bin 205 kilometre hızla uçuyor! Süpersonik uçak için tarih verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:09:00 -
Saatte 2 bin 205 kilometre hızla uçuyor! Süpersonik uçak için tarih verildi

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çift motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

"Görülmemiş teknolojiler kullanılacak"

Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

 

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti.

Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.

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