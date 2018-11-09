Saatte 160 km hızla püskürüyoruz!

Hapşırık, diyaframa, göğüs ve karın kaslarımızın istem dışı refleks kasılmasına bağlı olarak akciğerlerdeki havanın büyük bir hızla dışarı atılması olayıdır. Bu hız yüzünden aynı anda isteseniz de istemeseniz de gözlerinizi kaparsınız. Hapşıran kişiye şimdilerde ‘çok yaşa’ denilmekte. Güya eskiden hapşırma sırasında kalbin durabileceği sanılırmış. Aksine hapşırmak sağlık tepkisidir.

ŞÜKRETMELİSİNİZ

Bunun bir müslümana yakışan edebi hamd etmektir. "Allah, aksırmayı sever, fakat esnemeyi sevmez. Bir kimse aksırıp 'elhamdülillâh' derse, bunu işiten Müslümanların, 'yerhamükellah' diye karşılık vermesi gerekir" buyurulmuştur.

Hapşırma ile burun, boğaz gibi üst solunum yollarındaki rahatsız edici her türlü maddeyi dışarı atarız.

Bu yolla yemeğinize döktüğünüz karabiberden tutun polen, bakteri, toz gibi yüzlerce ‘irritan’ yani tahriş edici maddenin ciğerlerimize inmesi engellenmiş olur.



ÇEVREYE MİKROP SAÇMAYIN LÜTFEN

Hapşırma özellikle ağız ve burun yolunda yer alan mikropların dışarı atılmasında etkilidir. Kişi hapşırırken ağzını ve burnunu güzelce bir şekilde kapatmalıdır çünkü burundan ve ağızdan atılan mikroplar çevreye yayılarak diğer insanların hasta olmasına sebep olabilir. Hele nezle veya grip iseniz mutlaka maske kullanmalısınız.

Hapşırma sırasında sadece elinizle engellediyseniz mikropların büyük bölümü elinize geçmiştir. İnsanlarla musafaha etmek bu mikropların diğer insanlara geçmesine sebep olabilir. Bu yüzden hapşırma eyleminden sonra eğer sadece eliniz aracılığıyla ağız ve burnunuzu kapattıysanız ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Aksi takdirde elinize bulaşan mikroplar başkalarına da taşınacaktır.

ÇOK HAPŞIRIYORUM

İnsanların yaklaşık yüzde 30’unun güneşe bakınca hapşırdıklarını biliyor musunuz?

Aslında yalnız güneş değil her türlü parlak ışık hapşırmaya sebep olabilir. Sinema, konser, tiyatro gibi karanlık ortamlarda hapşırmaya başlayanlar sahnenin parlak ışığından etkilenen kişilerdir.

Meraklısı için not; hapşırıkla ışık arasındaki bu ilişki, burundan ve gözden ayrı ayrı yollarla beyne ulaşan sinir hüzmelerinin çarprazlaşma yapması ile izah ediliyor.

Dert etmeyin, hapşırık önemli bir hastalığın veya şiddetli bir gribin habercisi değildir.

Parlak ışığın hapşırık başlattığını fark ettiyseniz, güneşe ve parlak ışıklara bakmayın, yanınızda güneş gözlüğü taşıyın.

Arka arkaya gelen sabah hapşırıkları ‘alerjik rinit’ dediğimiz rahatsızlığın uyarısı olabilir. Birlikte koyu renkli burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük şikâyetleriniz varsa bir KBB veya alerji uzmanı ile görüşebilirsiniz.

Ağzı burnu tıkamayın

Bazıları hapşırma eylemi sırasında burunlarını ve ağızlarına güzelce tıkamaktadır. Amaç aslında hapşırma eylemini ortadan kaldırmaktır. Uzmanlar hapşırma eylemi sırasında vücutta şiddetli bir basınç meydana gelir. Ağzınızı burnunuzu tıkarsanız yüksek basınç vücut içerisinde dağılacağından olumsuz etkilenirsiniz.