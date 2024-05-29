Saat&Saat’ten 30. Yılına Görkemli Kutlama

1994 yılında kurulan Saat&Saat, 30. yılını, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen muhteşem bir geceyle kutladı. Gecenin ev sahibi, Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "1994 yılında kurduğumuz Saat&Saat bugün, 1000 kişilik kocaman bir ekiple, 30’dan fazla markanın distribütörlüğünü üstlenerek “Türkiye’nin Saatçisi” oldu.” diye başladığı konuşmasını misafirlerine ve yurtdışından gelerek geceye katılan iş ortaklarına teşekkür ederek tamamladı.

Bu özel gecede marka, Çırağan Palace Kempinski’nin görkemli atmosferinde, ihtişamlı kostümlerini aynalarla tamamlayan şov grubuyla misafirlerini karşıladı. Müzik ve görsel şovlarla donatılan gecede davetliler; dünya çapında ünlü Alman dans grubu Duo Viola’nın akrobasi ile müziği birleştiren etkileyici performansı ve rengarenk ışıklar eşliğinde gerçekleştirilen enstrümantal “Boom Box” gösterisi ile müzik şölenin tadını çıkardılar. Müziğin ritmi, DJ Ozan Doğulu’nun eşsiz performansıyla zirveye ulaştı.

İstanbul Boğazı’nda Büyüleyici Drone Gösterisi

Eğlencenin doruk noktasında Saat&Saat; 30. yılına özel, yüzlerce drone ile gerçekleştirilen sanatsal bir görsel şova imza attı. Drone’ların aynı anda gökyüzüne yayılmasıyla başlayan sanatsal kurguda saat çarkları, akrep-yelkovan gibi detaylarıyla oluşturulan dev saat görseli, dünyaca ünlü markaların logoları eşliğinde Boğaz'ı aydınlattı. Çırağan Sarayı’nda bir ilk olan bu sanatsal drone gösterisi hem davetlilere ve hem de Boğaz’dan geçenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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30. Yıl Reklam Filmi Büyük Beğeni Topladı

Defne Samyeli, Hande Doğandemir, Cemal Hünal, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Hazal Subaşı, Tuvana Türkay, Bennu Yıldırımlar, Pelin Akil, Anıl Altan, Şevval Şahin, Sitare Akbaş, Şifanur Gül, Pelin Karahan, İvana Sert, Furkan Kızılay, Dilan Çıtak Tatlıses, Hatice Aslan, Melisa Doğu, Emel Yıldırım, Gökberk Demirci, Gülbin Simitçioğlu, Nükhet Çubukçu, Yağmur Ün, Bülent Parlak, Elif Andaç Ay, Gizem Güneş, Gökçe Eyüpoğlu, Yasemin Yürük, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Ceren Benderlioğlu, Aycan Yanaç, Selin Geçit, Ayşe Tolga, Zeynep Beşerler, İpek Tuzcuoğlu, Cenk Torun, Özgü Kaya, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Tolga Mendi gibi iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı bu özel gecede, Saat&Saat’in yeni reklam filmi ilk kez davetliler eşliğinde izlendi. Zamana anlam katan marka, sektördeki liderliğini ve yenilikçi bakış açısını ortaya koyan reklam filminde, bizlerin zaman algısını ve saat anlayışını eğlenceli bir dille ele alıyor. Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan film, dev ekranlarda gösterildiği anda davetlilerden büyük alkış aldı.

Gece, Versace ve Guess’in ev sahipliğini yaptığı “After Party” ile devam etti. Davetlileri müzik ve eğlenceye doyuran gece, Mısır’lı dünyaca ünlü DJ Gawdat’ın performansıyla sonlandı.