Saatlerce kaldırmadılar! Ekşi Sözlük'te 'İntihar' skandalı

Denetimsiz şekilde sosyal medya yayıncılığı yapan Ekşi Sözlük bir skandala daha imza attı.

Açılan bir başlık saatlerce kaldırılmadı, gençlere kötü örnek teşkil etti.

Bir kullanıcı '14 eylül 2019 yaşamıma son verecek olmam' başlığıyla yayınladığı notta şu ifadelere yer verdi:

Yaşamaya ve mücadele etmeye gücüm kalmadı. Huzurlu ve mutlu bir yaşantım olsun isterdim, başaramadım. Başarısız giden bir eğitim ve dışlanmış olduğum aile hayatım yaşantımı devam ettirecek bir heyecan bırakmadı bende.



Şimdi bir bankta oturup bütün yaşadıklarımı aklımdan geçiriyorum, bunun için sabaha kadar bolca vaktim var. Sabah evimin bulunduğu şehre gidip sonsuz uykuya dalıcam.

Ekşi Sözlük'ün altına çok sayıda yorum gelen başlığı saatlerce kaldırmaması dikkat çekti.

Başlığın altına gelen yorumlar şöyle;

-Sanki herkes çok mu mutlu ? Devam ediyorsak bizi seven insanlar için. Geçmiş geçmişte kaldı bırak artık herşeyi yeniden başlarsın.

-Yapma, değmez.

-Yapmaman gereken sey dedigim olay. Her sey cok kotu diyelim, peki dusuncelerin? Bu hayattaki düşündüğün güzel seyler toprak olacak, değer mi hic? Hayal kurmalısın dostum.

-Evet garip degil mi? Gerceklesmeyecek hayalleri neden kurariz ki? Ama emin ol güzel oluyor. ben hayattan cok bezince, uçan bir süpürgede hayal ediyorum kendimi. Bazen sihirli bir değneğim oldugunu hayal ederim. Kimi zaman ise orta cağda bir savascı olduğumu ve maceradan maceraya koştugumu hayal ederim. Hayatta her sey paralı olabilir ama hayal etmek degil. Hayal edin!

-Şu an ıssız bir yerdesin. Çadırını ve esyalarını alıp kamp yaptığını düsün. Ateşini yakıp cay demliyorsun kendine ve kitabını alıp titrek el feneri ısığıyla okuyorsun catırdayan ateşin eşliginde.

