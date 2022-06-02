  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Saat verildi! Bir kentimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam

Saat verildi! Bir kentimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın'da bugün öğleden sonra merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:06:00 -
Saat verildi! Bir kentimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Perşembe) öğleden sonra Aydın Merkez ve çevre ilçeleri ile doğu ilçelerinde (Aydın Merkez, Koçarlı, İncirliova, Karpuzlu, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay