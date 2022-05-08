‘Saat’ diye soyadı mı olur! Türkiye’deki soyadları birer faciadır

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Yeni Akit'teki bugünkü yazısında, "Ben etnik araştırmalar yapmadım ama özellikle Türkiye’de soyadı kanununun bu şekilde çıkmış olmasının kimlere kamuflaj işlevi gördüğünü merak etmişimdir her zaman. Soyadlarımız birer faciadır ve bunun da üzerinde ısrarla durulmalı, hem kültürel hem de dinî/millî açılardan eleştirisi yapılmalıdır. Kaya diye, Saat diye, Çelik diye, Demir diye soyadı olur mu? Soyun adı ise Kayagil, Saatçioğlu, Demirsoy gibi bir aidiyet ifade etmelidir, ancak soyadı kanununa göre zade veya oğlu gibi soy belirten eklerin eklenmesi yasaktır." ifadelerini kullandı.

Armağan'ın yazısı şu şekilde:

Adolf Hitler ölümünün üzerinden 77 yıl geçmiş olmasına rağmen dünyada en fazla merak edilen lider olma özelliğini açık farkla koruyor. Cesedinden tek bir kıl bile bulunamamasından başlayarak nasıl ve nerede doğduğuna kadar yığınla merak uyandıran karanlık nokta var hayatında. Hakkında on binlerce kitap yazılmış ve halen yazılmakta. Bu arada hayat felsefesini ve mücadelesini anlattığı Kavgam adlı kitabı dünya klasikleri arasına girmiş durumda.

Geçenlerde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Dünyadaki en şedit Yahudi aleyhtarlarının bizzat Yahudi kökenli olduklarını”, dahası, Hitler’in de Yahudi bir kökenden geldiğini söyleyince beklenebileceği gibi kelimenin tam anlamıyla “kıyamet koptu”. Filistin topraklarını işgalini yönetenler hemen başlarını kaldırıp şiddetle tepki gösterdi ve Lavrov’un sözünü geri almasını beklediklerini bildirdiler. Önce ses çıkarmayan Putin, tepkilerin dozu ve şiddeti atmaya başlayınca İsrailli mevkidaşıyla yaptığı telefon konuşmasında -her ne kadar Ruslar bu ifadeyi kullandığını resmen kabul etmese de- bunun Lavrov’un şahsi inancı olduğunu söyleyip özür diledi. Lavrov’un ise sözünün eri olduğu, yani iddiasının arkasında durduğu nazar-ı dikkati çekti.

Aslında öylesine söylenmiş bir söz değildi Lavrov’unki. Bazı kanıtlara dayanıyordu ki, kendisi de zaten bu kanıtlara atıfta bulunuyordu konuşmasında. Buna göre Hitler’in babaannesi bir Yahudiyle gayri meşru ilişkiye girmiş ve bu ilişkiden doğan çocuk Hitler’in babası Aloys Hitler olmuştu.

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