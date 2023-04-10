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Siyaset Saadetlilerin bile girdiği listeye giremedi! Aykut Erdoğdu'nun üstü çizildi
Siyaset

Saadetlilerin bile girdiği listeye giremedi! Aykut Erdoğdu'nun üstü çizildi

Yeniakit Publisher
2023-04-10 02:33:00 - 2023-04-10 02:51:43
Saadetlilerin bile girdiği listeye giremedi! Aykut Erdoğdu'nun üstü çizildi

CHP İstanbul Milletvekilliği görevinden istifa eden Aykut Erdoğdu, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve hatta Gelecek Partili adayların bile girdiği listede, kendisine yer bulamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Aykut Erdoğdu'yu yeni dönem için aday göstermedi.

Aykut Erdoğdu, aday olmadığını şu sözlerle duyurdu:

Ülkemiz tarihin en zor dönemlerinden birinden geçiyor. Her birimiz insanlık dışı saldırılara maruz kalıyoruz. Bu zor dönemde kariyer hırsına kapılmak gibi bir hakkımız yok. Hepimiz Kılıçdaroğlu'na tüm gücümüzle destek vererek bu kabusu bitirmek zorundayız.

İttifak siyaseti fedakarlık gerektirir. Bizler Kuva-i Milliye kültüründen geliyoruz. Bizlerin kurucuları emir aldıklarında süngünün üstüne atladılar. Biz de kurucularımızın aziz hatırasına sadık kalacağız. Bizde kişisel ikbal kaygısı olmaz. Bu seçim bu büyük Ulus’un bu güzel Vatan’ın varoluş seçimidir. Çocuklarımıza hak ettikleri mutlu, huzurlu ve güvenli ülkeyi bırakacağız.

CHP'nin listesinde, Saadet Partisi'nden 23, DEVA Partisi'nden 18, Demokrat Parti'den 3, Gelecek Partisi'nden 15, İYİ Parti'den 6 kişiyle birlikte Mustafa Sarıgül'ün de olduğu 66 farklı kişiye yer verildi.
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