Saadetli Ümit Çebi’ye tepki! O lidere ‘kemik’ dedi

Yazarımız Halil Kışlacık, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "mücahit" ifadesini kullanarak büyük tepki çeken Saadet Partili Ümit Çebi'ye tepki gösterdi. Kışlacık Çebi'nin, "Kemik siyaset" çıkışını eleştirdi.

Kışlacık'ın bugünkü yazısı...

Hafta içi de Milli Gazete’de İsmail Hakkı Akkiraz yapmıştı benzer bir işi...

“Bir millet için yöneticilerini seçmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek gibi önemli bir görevdir. Millet, bu görevi yaparken gözeteceği esaslar vardır. Bu esasların başında zihniyet gelir” diye başladığı ve bu görüşünü ayetlerle desteklediği yazısına “Millet İttifakı’nın adayı Allah’ın inayeti ile seçimi kazandığında” diye devam edip bizi bayağı bir düşündürmüştü.

Keşke böyle kalsaydı mesele...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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“13. Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu.”

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