  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara böyle seslendi: Bu kitapsızlara gereken dersi birlikte verelim

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner duyurdu: Ukrayna'nın kritik kentinden çekilecek, cehennemde yanacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi! Erzurumlular karanfillerle karşıladı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı!

İstanbul Valiliğinden afetzedelerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona şamar: Nereye gittiklerini bile bilmiyorlar

Çin Ukrayna krizinde Rusya'yı işaret etti: Krizi için ''eşgüdüm'' formülü! Stratejik tavır almaya başladılar, kararı aldılar

Türkiye'de yeni bir boru hattı kuruldu! Petrol kuyusu 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüne sahip! Petrol rezervi keşfi

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bundan sonra o bölge zenginlikle anılacak!

DSÖ koronavirüsle ilgili dünyayı ilgilendiren gelişmeyi duyurdu
Siyaset Saadetli kadınlar başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu için oy topluyor!
Siyaset

Saadetli kadınlar başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu için oy topluyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:34:00 - 2023-05-06 00:01:28
Saadetli kadınlar başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu için oy topluyor!

Saadet Partili kadınların CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy topladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yakın geçmişte, başörtüsü için "1 metrelik bez parçası" ifadesini kullanan, başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, son olarak da AK Parti'nin başörtüsü kapsamındaki anayasal düzenlemesine destek vermeyen Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısı kamuoyunda karşılık bulmadı.

Gözü Erdoğan düşmanlığı ile dönen Temel Karamollaoğlu'nun partisinde görevli başörtülü kadınların, kurulan seçim standlarında Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediği anlar günün en çok konuşulanları arasında girdi.

Sosyal medyada görüntülere, "İbretlik" yorumu yapıldı.

Bu nasıl iş Temel Karamollaoğlu! Saadet'in binasındaki o posteri görenler gözlerine inanamadı
Bu nasıl iş Temel Karamollaoğlu! Saadet'in binasındaki o posteri görenler gözlerine inanamadı

Medya

Bu nasıl iş Temel Karamollaoğlu! Saadet'in binasındaki o posteri görenler gözlerine inanamadı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!
Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

Siyaset

Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

Karamollaoğlu'na okutun bu haberi! Sivas'ta büyük heyecan
Karamollaoğlu'na okutun bu haberi! Sivas'ta büyük heyecan

Gündem

Karamollaoğlu'na okutun bu haberi! Sivas'ta büyük heyecan

Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?
Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?

Siyaset

Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?

Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf
Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf

Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23