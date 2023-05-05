Saadetli kadınlar başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu için oy topluyor!
Saadet Partili kadınların CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy topladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Yakın geçmişte, başörtüsü için "1 metrelik bez parçası" ifadesini kullanan, başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran, son olarak da AK Parti'nin başörtüsü kapsamındaki anayasal düzenlemesine destek vermeyen Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısı kamuoyunda karşılık bulmadı.
Gözü Erdoğan düşmanlığı ile dönen Temel Karamollaoğlu'nun partisinde görevli başörtülü kadınların, kurulan seçim standlarında Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediği anlar günün en çok konuşulanları arasında girdi.
Sosyal medyada görüntülere, "İbretlik" yorumu yapıldı.
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