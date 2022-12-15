Saadetli hanımlar CHP'li Yıldırım Kaya'nın AGD'ye yönelik iftirasını kınayacaklarına bakın ne yaptılar?
Saadet Partisi Kadın Kolları teşkilatı, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın aralarında Anadolu Gençlik Derneği'nin de olduğu İslami dernek ve tarikatlara yönelik "tecavüzcü" iftirasını kınayacaklarına, bir araya gelerek "tarım" eleştirisi ile iktidarı hedef aldı.
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası üzerinden tarikat ve cemaatlere yönelik başlatılan kara propaganda solcu gruplar, muhalefet partisi milletvekilleri ve medya aracılığıyla günlerdir devam ediyor.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde de CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tarikat ve cemaatleri hedef aldı.
CHP'li Kaya, aralarında AGD'nin de olduğu birçok cemaat ve derneği "tecavüzcülükle" suçlayıp, iktidar olduklarında kapatacaklarını vadetti.
Saadet Partisi'nin Kadın Kolları teşkilatı bugün bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Partileri bünyesindeki AGD'yi savunup, Yıldırım Kaya'yı eleştirme noktasında tek kelime etmeyen Saadetli hanımlar, tarım politikaları üzerinden iktidarı hedef alıp, çiftçinin toprağa küstüğünü iddia etti.