Saadetli hacılar, nineler nasıl ona oy verecek? Karamollaoğlu 6'lı masaya isim önerdi!

Yeniakit.com.tr

6'lı masa bir yıldan beri geride bıraktığı 10 toplantısında aday için istişare süreci başlatmak gibi büyük bir başarıya imza attı.

CHP'ye yakın medya kuruluşları, 6'lı masanın henüz istişare etme kararı aldığı Cumhurbaşkanı adayı konusunda yapamadığı açıklamaları yaparak seçmeni diri tutmaya çalışıyor.

Bu kapsamda aldığı "kulis" bilgisini TELE 1 canlı yayınında paylaşan Salim Şen, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun masaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak önerdiğini söyledi.

Seçmenin tepkisini yumuşatma misyonu!

Sözlerine 6'lı masa seçmeninin eleştirilerini yumuşatmak için çabalayarak başlayan Şen, "Asıl önemlisi seçime bu kadar az zaman kala kimim Millet İttifakı’nın adayı olacağı hususunun masada her ne kadar gündemde olmasa da tartışıldığını biliyoruz." dedi.

Salim Şen Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı'nı aday olarak önerdiğini aktarırken son günlerde Ekrem İmamoğlu ile ittifakı açığa çıkan Meral Akşener'in de masanın ortak görüşüne uyacağını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

Çok sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre, bu konu masada uzun uzun tartışılmış. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun masada açık açık Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak kendisi tarafından teklif edildiğini biliyorum. Aldığım bilgiye göre sayın Akşener de masanın çoğunluk kararına uyacak.