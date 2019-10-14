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Saadetli Cihangir İslam'dan terör sevici Sezgin Tanrıkulu'na görülmemiş cila!

Saadet Partili Cihangir İslam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Milli Görüşçü'lerin kemiklerini sızlattı. Terör destekçisi CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na övgüler dizen Cihangir İslam'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:47
Saadetli Cihangir İslam'dan terör sevici Sezgin Tanrıkulu'na görülmemiş cila!

yeniakit.com.tr  Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'nin kontenjanından meclise giren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Görüşçü'lerin kemiklerini sızlatan bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında terör örgütlerine her fırsatta destek veren ve operasyonlara karşı çıkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na methiyeler düzen Cihangir İslam, "Sezgin Tanrıkulu iyi bir insan, insan hakları savunucusu, mazlumun ve mağdurların dostu, zalimler karşısında dik durabilen, hakkıyla vekillik yapan kadim bir dosttur #SezginTanrıkulunuSeviyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Saadet Partili Cihangir İslam'ın Milli Görüşçülerin kemiklerini sızlatan bu skandal paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları;

SİHA'lara karşı çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara da her fırsatta karşı çıktı. Terör yuvalarının vurulmasından büyük rahatsızlık duyan terör sevici Tanrıkulu, Türk askerine operasyonlarda büyük faydalar sağlayan yerli ve milli SİHA'ları da "Pikniğe giden siviller öldürülüyor" yalanını ortaya atarak karalamaya çalışmıştı.

Terörist cenazesinde gözyaşı döktü

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Kobani'de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan etmişti.

Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız oldu

Terör sevici CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin güney sınırında kurulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan da rahatsız oldu.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen harekata karşı çıkan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür'' dedi.

Suriye'de yüzbinlerce masum insanı katleden Esed rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütlerine tek laf etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:47
  1. İstanbul
  2. Cihangir İslam
  3. PKK
  4. HDP
  5. Sezgin Tanrıkulu
  6. CHP

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