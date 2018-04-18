"Saadet'in oyları AK Parti'ye gidecek"

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra ekranlarda hangi partinin oyları kime gidecek tartışması başladı. Araştırmacı yazar Mustafa Şen katıldığı televizyon programında Saadet Partisi'nin oylarının AK Parti'ye gideceğini söyledi. Şen, "Saadet'in potansiyel oylarının yüzde 60'ı AK Partiye gidiyor.Bu seçimde de aynısı olacak" dedi.