Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi

Cumhur İttifakı AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci’nin Akçaburgaz Mahallesi’nde düzenlediği ve Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç’ın da katıldığı mitinge BBP ve SP adayları İvgen ve Çakar da geldi.

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik tarafından mitinge katılan vatandaşlara takdim edilen BBP Esenyurt Belediye Başkan adayı Yusuf İvgen, seçim çalışmaları sırasında oluşan tablolardan çok rahatsız olduğunu belirterek, “Bizim seçim manifestomuzda şöyle bir ibare vardır. Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalmalıyız. Ben de Esenyurt’ta Cumhur İttifakı’na bağlı kalmak adına adaylıktan çekiliyorum. Azmi Ekinci’yi destekliyorum. Bana destek olan tüm kardeşlerim hakkını helal etsin. Buradan Cumhurbaşkanımıza selam gönderiyorum” dedi.

'Bizim illegal örgütlerle işimiz olmaz'

Saadet Partisi Esenyurt 13’üncü sıra Meclis Üyesi adayı Hıdır Çakar yaptığı kısa açıklamada partisinin teröristlerle ilişkisini kabul etmediğini belirterek, “Partimden istifa ediyorum. Sebebine gelince dağda askerlerimiz, şehirde polislerimiz, bizim başkalarıyla, illegal örgütlerle işimiz olamaz. Biz Milli Görüşçüyüz, biz Müslümanız. Bundan sonra yoluma Azmi Ekinci’ye destek vererek devam edeceğim” diye konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Azmi Ekinci de 1 Nisan’da görevi devralacaklarından şüphesi olmadığını, kirli oyunlara karşı durarak kardeşlikten sapmayacaklarını ifade ederek, “Bu akşam iki sürprizimiz oldu biri milli ve yerli refleksinin devreye girmesiyle Saadet Partisi’nden Hıdır Çakar kardeşimiz bizimle yola devam ediyor. Yanlış gidene dur diyen BBPartisi adayı Yusuf İlgen bizimle birlikte çalışmaya devam demiştir. Ben Yusuf kardeşimi kutluyorum. Onun ne kalbi ne aklı 1 Nisan sonrası olacak yanlışa izin vermezdi. Hep birlikte durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

AK Parti milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Akif Çağatay Kılıç da kısa bir konuşma yaparak Azmi Ekinci’ye destek istedi.