Saadet söylemi ve İsrail’den Herzog’un ziyareti!

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki ülke arasındaki normalleşme adımlarının ilki atıldı. Söz konusu gelişme, Çamlıca Camii dahil tüm icraatlara karşı çıkan Saadet Partisi'ni rahatsız etti. Saadet Partisi, kendi ittifakının tüm sorunlu açıklamalarına kulaklarını tıkarken, Türkiye ve bölgenin menfaatine olabilecek bu gelişmeyi eleştirmeye koyuldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eleştirilerin kısmen doğru olsa da Saadet Partisi'nin tutarsız olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Her ne kadar Saadet Partisi, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tek kelime edemese de..

İttifak yaptığı CHP’li yetkililerin birinin açıklamasının mürekkebi kurumadan, diğerinin “İstanbul Sözleşmesi’ni iktidara geldiğimizin ilk haftasında yeniden yürürlüğe sokacağız” demesine itirazda bulunamasa da..

Saadet’li kardeşlerimiz, abilerimiz; haklı olarak, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaretine itiraz ettiler..

“İsrail’in Filistinlilere zulmü devam ederken, bu ziyaret de neyin nesi” dediler..

Haklıydılar..

Ama böyle bir dünya düzenindeyiz..

Mısır’ın iyi ilişkiler kurduğu..

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