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Siyaset Saadet söylemi ve İsrail’den Herzog’un ziyareti!
Siyaset

Saadet söylemi ve İsrail’den Herzog’un ziyareti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail ile ilgili eleştiriler kısmen doğru olsa da, CHP'nin koltuk değneği haline gelen ve birçok yanlışa kulağını tıkayan Saadet Partisi'nin söylemlerinin tutarlı olmadığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 10:35:00 -
Saadet söylemi ve İsrail’den Herzog’un ziyareti!

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İki ülke arasındaki normalleşme adımlarının ilki atıldı. Söz konusu gelişme, Çamlıca Camii dahil tüm icraatlara karşı çıkan Saadet Partisi'ni rahatsız etti. Saadet Partisi, kendi ittifakının tüm sorunlu açıklamalarına kulaklarını tıkarken, Türkiye ve bölgenin menfaatine olabilecek bu gelişmeyi eleştirmeye koyuldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eleştirilerin kısmen doğru olsa da Saadet Partisi'nin tutarsız olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Her ne kadar Saadet Partisi, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tek kelime edemese de..

İttifak yaptığı CHP’li yetkililerin birinin açıklamasının mürekkebi kurumadan, diğerinin “İstanbul Sözleşmesi’ni iktidara geldiğimizin ilk haftasında yeniden yürürlüğe sokacağız” demesine itirazda bulunamasa da..

Saadet’li kardeşlerimiz, abilerimiz; haklı olarak, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaretine itiraz ettiler..

“İsrail’in Filistinlilere zulmü devam ederken, bu ziyaret de neyin nesi” dediler..

Haklıydılar..

Ama böyle bir dünya düzenindeyiz..

Mısır’ın iyi ilişkiler kurduğu..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

RIDVAN BOLAT

EY TEMEL SEN İN YAMALI BOĞÇAN İSRAİLDEN DAHA TEHLİKELİ.
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şüayıp

Önce kendi dostlarına baksınlar
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