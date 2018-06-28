Saadet Partisi'nin vekil sayısı böyle 2'ye düştü

24 Haziran seçimlerinde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen ittifak içerisinde yer alan Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşadı.



CHP'ye milletvekili kazandırmak dışında bir sonuç elde edemeyen Saadet Partisi, ilk gelen verilere göre sadece 3 milletvekili kazanmıştı.



YURT DIŞI ETKİSİ



Yurt dışından gelen oyların dağıtılmasından sonra Saadet Partisi bir milletvekilini kaybetti.



İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce'nin sevinci kısa sürdü.



CHP çatısı altında Meclis'e girecek 2 Saadet Partili ise şunları:



Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman



İstanbul 3. Bölge 9 sıra adayı Nazır Cihangir İslam



