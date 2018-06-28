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Saadet Partisi'nin vekil sayısı böyle 2'ye düştü

Saadet Partili 6 adaydan üçü, CHP listesinden seçime girip milletvekili seçildi. Ancak, yurt dışında kullanılan oylar devreye girince bu sayı 3'ten 2'ye düştü.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:35
Saadet Partisi'nin vekil sayısı böyle 2'ye düştü

24 Haziran seçimlerinde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan karşısında birleşen ittifak içerisinde yer alan Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşadı.

CHP'ye milletvekili kazandırmak dışında bir sonuç elde edemeyen Saadet Partisi, ilk gelen verilere göre sadece 3 milletvekili kazanmıştı.

YURT DIŞI ETKİSİ

Yurt dışından gelen oyların dağıtılmasından sonra Saadet Partisi bir milletvekilini kaybetti.

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce'nin sevinci kısa sürdü.

CHP çatısı altında Meclis'e girecek 2 Saadet Partili ise şunları:

Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman

İstanbul 3. Bölge 9 sıra adayı Nazır Cihangir İslam

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:35
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst17 sa önce
    Farzedelim 2 değil 12......102. olsaydı vicdani sorumluluktan beyler kurtulacaklarmıydı(tüm sorumlular).????
  • Yunus16Yunus1614 sa önce
    İKİ SANDALYE KAPTINIZ, NE OLDU?? TEMAL ERDOĞAN DAN KAÇ SANDALYE İSTEDİN?? KAMUOYUNA AÇIKLAMAZSAN ŞEREFSİZSİN. HDPKK İLE DE FİLÖRT ETTİN. SELO YADA SİNYAL ÇAKTIN. SAHTE SAKALLI İNGİLİZ ANAHTARI.
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