0553 313 94 23

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. SP, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday gösterdi.

10 Şubat 2019 Pazar 15:19
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar oldu.

Saadet Partisi (SP), İstanbul aday tanıtım toplantısını Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. SP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar olarak açıklandı.

Necdet Gökçınar kimdir?

Necdet Gökçınar, 1952 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kırşehirli olan Necdet Gökçınar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu.

1992 yılında Refah Partisi İstanbul il yönetiminde görev alan Necdet Gökçınar, 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Gökçınar, 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olarak çalışmalarına devam etti.

İyi seviyede İngilizce bilen Necdet Gökçınar’ın, Türkiye ve dünya ekonomisi, sanayi, teknoloji ve kalkınma modelleri, siyasi ve dini tarih alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Necdet Gökçınar, evli üç çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:19
  1. Kırşehir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Saadet Partisi
  5. necdet gökçınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı
    1. AIBA Yönetim Kurulu, İstanbul'da..
    2. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret..
    4. Yıldırım, mevlit programına katıldı
    5. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı..
    6. Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. İYİ Parti adayından flaş sözler:..
    9. "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert..
    11. 'Emekli olamayanlar' Anıtkabir'e gitti
    12. UEFA reforma gidiyor! Fenerbahçe ve..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Prenses Meghan'dan “maskaralık!”..
    15. Erdoğan kesin konuştu! "Halde terör..
    16. "Giresun halkı bizleri yalnız..
    17. Cengiz Ünder'in Roma gururu
    18. Yazılı medyaya "KDV desteği" birçok..
    19. Yargıtay'dan emsal karar! Gürültü..
    20. Cinayet zanlısı konuştu! "Bana esrar..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var