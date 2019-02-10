Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. SP, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday gösterdi.

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar oldu. Saadet Partisi (SP), İstanbul aday tanıtım toplantısını Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. SP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Necdet Gökçınar olarak açıklandı. Necdet Gökçınar kimdir? Necdet Gökçınar, 1952 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Kırşehirli olan Necdet Gökçınar, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Refah Partisi İstanbul il yönetiminde görev alan Necdet Gökçınar, 1992 - 1996 yılları arasında Refah Partisi il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Necdet Gökçınar, 1996 - 2006 yılları arasında Refah, Fazilet ve Saadet Partileri İstanbul il teşkilatında Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gökçınar, 2018 yılından itibaren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı olarak çalışmalarına devam etti. İyi seviyede İngilizce bilen Necdet Gökçınar’ın, Türkiye ve dünya ekonomisi, sanayi, teknoloji ve kalkınma modelleri, siyasi ve dini tarih alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Necdet Gökçınar, evli üç çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.