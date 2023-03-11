Saadet Partisi'ni 'bitiren' detay! Büyük kopuş başladı, kontrolü kaybettiler

Şubat 2022'den bu yana genel başkanlar düzeyinde toplantılar gerçekleştiren altılı masa, 6 Mart Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını Saadet Partisi Genel Merkezi'nde duyurdu.

Milletvekilliği döneminde merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hapse atılması için imzacı olan, başörtüsüne 'Bir metrekarelik bez parçası' diyen, başörtüsü serbestisini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Kılıçdaroğlu'nun, Erbakan Hoca'nın kurduğu Saadet Partisi'nde adaylığını ilan etmesi, Milli Görüş tabanının tepkisini çekti.



Önceki gün Haymana Mutabakatı Heyeti'nin parti yönetimi aleyhinde yayınladığı karşı bildiri büyük ses getirirken, heyetin Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Milli Görüş tabanının Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini', 'Saadet Partisi yönetiminin aldığı kararın bağlayıcı nitelikte olmadığını' belirten Yürütme Kurulu Başkanı Yaşar, Saadet Partisi'nin teşkilat düzeyinde kontrolü kaybettiğini aktardı. İşte, Haymana Mutabakatı Heyeti'nin bir numaralı ismi Hasan Yaşar'ın Haber 7'ye açıklamaları:



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TEŞKİLATIN YÜZDE 90'I DESTEKLEMİYOR

Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi'nin teşkilat kademesinde büyük bir dirençle karşılaştığını, genel merkezin sadece yüzde 10'luk dilime hitap edebildiğini şu şekilde ifade etti:

Saadet Partisi Genel Merkezi, Türkiye genelindeki teşkilatların sadece yüzde 10’una hitap edebiliyor. Şu anda Milli Görüş camialarının yüzde 90’ı, Saadet Partisi’nin siyasi tercihlerinden rahatsız… 6 Mart’ta yaşanan rezaletten sonra partinin politikalarını desteklemiyorlar."

HAYMANA MUTABAKATI HEYETİ HANGİ ADAYA OY VERECEK?

Milli Görüş tabanına hitap eden Haymana Mutabakatı Heyeti'nin Saadet Partisi'ne karşı bildiri yayınlaması üzerine heyetin hangi adaya oy vereceği kamuoyunun gündemine gelmişti. Konuyla ilgili olarak Haber 7'ye açıklamada bulunan Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz ve Milli Görüşçüler oy vermeyecekler. Biz Haymana Mutabakatı Heyeti olarak, heyetimizi tekrar toplayıp hangi adaya oy vereceğimize yönelik bir politika belirleyeceğiz. Heyetle beraber karar verdikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Tabii ki toplantılarda bazı isimler hakkında konuşuyoruz lakin son kararı heyetimizle yapacağımız toplantılar neticesinde bir sonuca vereceğiz" dedi.

KAYNAK:HABER 7