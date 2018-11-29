Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi'nin güçlü olduğu şehirlerden biri olan Konya adayı için Milletvekili Abdulkadir Karaduman açıklama yaptı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bir dizi program kapsamında Konya'ya geldi. Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı binasında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaduman, çok güçlü adaylar çıkaracaklarını söyledi.

"Konya'da ittifak olmayacak"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, son derece önemli bir atılımın içinde olduklarını ve Konya ile ilgili çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdürüldüğünü belirtti. Karaduman, Konya açısından sürpriz bir ismin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Karaduman şöyle devam etti:

"En güçlü adayları tespit etmek için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Konya'da bir ittifak olmayacak. Her yerde kendi adayımız ile seçime gireceğiz. Kamuoyunun takdir ile karşılayacağı bir isim noktasında çalışıyoruz. Kamuoyu yoklamaları ve anketler yapıldı. Bunların sonucunda çok güçlü bir isim çıkaracağız." (Merhaba Haber)