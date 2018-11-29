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Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, partisinin Konya adayı için önemli açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:26
Saadet Partisi'nden kritik hamle!

Saadet Partisi'nin güçlü olduğu şehirlerden biri olan Konya adayı için Milletvekili Abdulkadir Karaduman açıklama yaptı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bir dizi program kapsamında Konya'ya geldi. Saadet Partisi Konya İl Teşkilatı binasında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaduman, çok güçlü adaylar çıkaracaklarını söyledi.

"Konya'da ittifak olmayacak"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, son derece önemli bir atılımın içinde olduklarını ve Konya ile ilgili çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdürüldüğünü belirtti. Karaduman, Konya açısından sürpriz bir ismin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Karaduman şöyle devam etti:

"En güçlü adayları tespit etmek için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Konya'da bir ittifak olmayacak. Her yerde kendi adayımız ile seçime gireceğiz. Kamuoyunun takdir ile karşılayacağı bir isim noktasında çalışıyoruz. Kamuoyu yoklamaları ve anketler yapıldı. Bunların sonucunda çok güçlü bir isim çıkaracağız." (Merhaba Haber)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:26
  1. Saadet Partisi
  2. Konya
  3. Abdulkadir Karaduman

YORUM YAZ

  • TeomanTeoman26 dk önce
    Hainlerle kol kola seçime girenlerin güçlü adaylarından ne çıkar. Başı ne ki peşinden gidenler ne olsun..
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU28 dk önce
    RAHMETLİ ERBAKAN DEMİŞTİ..10,100,1000 NEYLE ÇARPARSAN ÇARP,ALT ALTA,ÜST ÜSTE KOY SIFIR YİNE SIFIRDIR.BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ..CHP DOSTLARI..
  • harunharun32 dk önce
    hadi ordan size günah dahi yok
  • Lokman kamiLokman kami44 dk önce
    Yahu şu saadet ren birdaha haber görürsem akit okumayacagim
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