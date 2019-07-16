Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na ziyaret Saadet Partisi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar ve İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dr. Abdullah Sevim, Belediye Başkanı İmamoğlu'na başarılar dileyerek Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Davam” isimli kitabını hediye etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçınar ise, "İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Sevim ve teşkilat mensuplarımızla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik davetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.