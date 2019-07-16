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Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 18:28
Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar ve İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Abdullah Sevim, Belediye Başkanı İmamoğlu'na başarılar dileyerek Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Davam” isimli kitabını hediye etti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Gökçınar ise, "İstanbul İl Başkanımız Sayın Abdullah Sevim ve teşkilat mensuplarımızla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik davetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:28
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. Ekrem İmamoğlu

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