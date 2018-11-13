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Saadet Partisi'nden dikkat çeken mesaj! 'Uygun olursa şayet...'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, yerel seçimlerle alakalı olarak ittifak açıklaması yaptı.

13 Kasım 2018 Salı 17:34
Saadet Partisi'nden dikkat çeken mesaj! 'Uygun olursa şayet...'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "(Yerel seçimlerde ittifak) Genel prensibimiz bütün il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı çıkarmaktır. İstisnai yerlerde farklı iş birlikleriyle şartlar uygun olursa bizim çizgimizi bozmayacak şekilde olursa yapılabilir. Çok katı değiliz yani." dedi.

İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2019'da yapılacak seçimlere adım adım yaklaştığını söyledi.

Yerel seçimlerin en az genel seçimler kadar önemli olduğunu belirten İriş, "Bizim kültürümüzde belediye başkanı 'şehreminidir'. Her yönden güvenilir insan olmalıdır. Şehirlerimiz bizlere emanettir. Bir ömür geçirdiğimiz şehirlerimiz, mimarisiyle, cadde ve sokaklarıyla, yeşillik ve güzellikleri ile hayatımızı devam ettirdiğimiz yerlerdir." dedi.

Türkiye'deki her şehrin önemli olduğunu belirten İriş, "Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi 'Her biri diğerinden güzel eserlerimizle donatarak içinde ruhumuzu özgür bıraktığımız yerler olmalıdır. Peki, bugün böyle mi? Yine Cumhurbaşkanının ifadesi ile 'Şehirlerimiz çirkinliklerin kuşatması altında sadece ruhumuzun değil, bedenimizin de zindanlarına dönüştü. Gönüller çoraklaştı, çölleşti karardı' diyor. Peki bu hale nasıl geldik, nasıl gelindi?"

İriş, hem yerel hem de genelde sorumluluk taşıyanların bu konuda şikayet hakkı olmadığını, şehirlerin güzelleşmesi için ellerinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

"Çok katı değiliz"

Bir gazetecinin "Yerel seçimlerde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna İriş, "Genel prensibimiz bütün il, ilçe ve beldelerde adaylarımızı çıkarmaktır. İstisnai yerlerde farklı işbirlikleriyle şartlar uygun olursa bizim çizgimizi bozmayacak şekilde olursa yapılabilir. Çok katı değiliz yani." şeklinde yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:34
  1. Edirne
  2. Saadet Partisi

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