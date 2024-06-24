Saadet Partisi'nde genel merkezin belirlediği aday açıklandı!
Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın adaylığını açıkladığı Saadet'in Yüksek İstişare Kurulu kararıyla belirlenen genel başkan adayı da koltuğunu devredecek olan Temel Karamollaoğlu tarafından duyuruldu.
Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak kongresi öncesi iki adayı belli oldu.
Partinin İstanbul Milletvekili Birol Aydın adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.
YİK adayı Arıkan
Oylarını erittiği partisinin genel başkanlık koltuğunu devredecek olan Temel Karamollaoğlu, YİK kararıyla belirlenen adayı açıkladı.
Karamollaoğlu, Saadet'in Yüksek İstişare Kurulu (YİK) kararı ile genel başkan adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu duyurdu.
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan