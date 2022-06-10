Saadet Partisi yöneticileri bu gazeteyi hiç okumuyor mu?

Kemalist medya her gün, "Laikliğe darbe" haberleriyle AK Parti aleyhine iftira dolu haberlere imza atıyor. Dün dönemin başbakanı Necmettin Erbakan için ortaya attıkları yalanların hepsini bugün AK Parti için yineleyen laikçi medya, ilginçtir ki Saadet Partisi'ni de yanına çekiyor.

Saadet Partili yöneticilerin, Erbakan'ın maruz kaldığı tüm saldırılara aynen maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermesi gerekirken, CHP'nin kuyruğuna takılıp söz konusu yayınlara ses çıkarmaması ağızları açık bırakıyor!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Saadet Partisi'nin tutumu da konuşuldu.

Cumhuriyet'in her gün aynı saldırıları yaptığını ve buna daha önce Erbakan'ın da maruz kaldığını hatırlatan Karahasanoğlu, "Saadet Partisi'nin yöneticileri şu gazeteyi hiç mi okumuyorlar? Allah ıslah etsin." dedi.