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Saadet Partisi yenilgi sonrası 'yalanlara' başladı

Saadet Partisi yönetimi, CHP’yle yaptığı ittifakın Milli Görüş’te sebep olduğu infiali “yalanlarla” bastırmaya çalışıyor.

29 Haziran 2018 Cuma 08:06
Saadet Partisi yenilgi sonrası 'yalanlara' başladı

Seçimlerden önce 'bir dip dalga bekliyorum' diyen ancak hayal kırıklığına uğrayan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun beklediği dalga tepki olarak tabandan geldi.

24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti ve dolaylı olarak HDP ile ittifak yaparak sandıkta yüzde 1,34 oy alan SP’de taban hem sonucu hem de CHP ile ittifakı sorguluyor. CHP listesinden iki milletvekilini Meclis’e sokan SP yönetimi sandıkta kendilerine oy veren Milli Görüş tabanının tercihini söz konusu partilere 12 vekil kazandırarak taşımış oldu.

ALGI OPERASYONU

SP, tabandan gelen baskıları azaltmak için seçim öncesi AK Parti ile ittifak yapmak istediklerini ancak AK Parti’nin yanaşmadığı yalanına sarıldı. SP, Cumhur İttifakı’na başından beri yanaşmadı ve ‘oyalama’ taktiğine başvurdu. Nitekim AK Parti ile SP arasında ilk temas 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabulünde yaşandı.

TEKLİF İKİ KERE YAPILDI

Erdoğan, AK Parti’nin ittifak teklifini Karamollaoğlu’na iletti. İki parti arasındaki trafik 21 Şubat’ta TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un Karamollaoğlu'na ziyareti ile sürdü ve AK Parti'nin teklifi yinelendi. Şentop ile Karamollaoğlu son olarak 1 Mart’ta buluştu. Bu görüşmenin ardından Şentop, “Biz ittifakta yer alması konusunda teklifte bulunduk” açıklaması yaptı.

PAZARLIKTAN KAÇIŞ

SP, bugün tabanına AK Parti’nin ittifak görüşmelerinde SP’nin istediği milletvekili sayısını vermediği iddiasını pompalıyor. Ancak SP, “çatı aday” için CHP’yle önceden pazarlık yaptığı için AK Parti yetkililerini hep oyaladı. Hatta AK Parti ve SP’nin görüşmelerinde milletvekili sayısı konuşulacak aşamaya bile gelinemedi. SP’nin, AK Parti ile görüşmeler sonrasında vakit kaybetmeksizin CHP ve İyi Parti ile işbirliğini somutlaştırması da iktidar partisinden gelen teklife yaklaşımını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Erken seçim kararı alındıktan kısa süre sonra bu partilerle bir araya gelerek Millet İttifakı'na dahil olması ve ittifakın çatı adaylığını kabul etmesi için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için kulisi yoğunlaştırmasına da dikkat çekiliyor.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:06
  1. chp
  2. SP
  3. SİYASET Haberleri

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