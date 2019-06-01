Saadet Partisi tabanı kime oy verecek? 3’e bölündüler!

yeniakit.com.tr 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde, İstanbul’da yaşanan şaibe nedeniyle seçimler 23 Haziran’da tekrarlanacak. Türk siyasi tarihine geçecek olan bu süreçte, partilerin destekleyeceği adaylar az çok netlik kazanmaya başladı. Seçimin göz önünde olan grubu Saadet Partisi ise, yüzde 1,21’lik oranıyla kendisini “kilit parti” olarak görmeye başladı. Bunun nedeni, AK Parti ve CHP’nin adaylarının kafa kafaya gitmeleri... Seçimin yenilenmesine karar verildiği andan itibaren, izleyeceği yol haritası merak konusu olan Saadet’in tabanıysa 3’e bölünmüş durumda. Kendi adaylarına oy vermeyi düşünen bir grubun yanı sıra, sadece AK Parti’ye kaybettirmek amacıyla hareket edip CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen bir “kinci” grup peydah oldu. Fırtınayı gören Milli Görüş tabanıysa, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı destekleme kararı aldı.

Milli Görüş’ün ağabeylerinden Binali Yıldırım’a açık destek

Milli Görüş’ün efsanevi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile yaklaşık 40 yıl omuz omuza siyaset yapmış olan Necmettin Aydın, Ahmet Bilge, Suat Pamukçu, Mehmet Bozgeyik, Musa Okçu, Ahmet Feyzi İnceöz gibi isimler, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın desteklenmesi için çağrılarda bulundular.

Destek açıklamalarının detayı için:

Saadet tabanından çağrı! Erbakan'ın emanetini koruyalım

Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da, “ehven” olduğu gerekçesiyle Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’ı destekleme kararı almıştı.

Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar

Sürekli halkın arasında, vatandaşın nabzını tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Saadet Partisi tabanının Binali Yıldırım’a, Ekrem İmamoğlu’ndan daha yakın olduğunu belirterek, oylarını AK Parti’nin adayına verebileceklerini söylemişti.

Hasan Damar’ın askerleri CHP’ye çalışıyor!

Her konuşmalarında AK Parti’den nefretle bahseden, sadece ve sadece AK Parti’ye kaybettirmeye yönelik strateji belirleyen bir kısım Saadet Partililer’se, açık açık CHP’nin adayına çalışıyor. Kendi partilerine kazandırmak yerine, AK Parti’ye kaybettirmeyi amaçlayan tayfa, zafer elde etmek için tabanını motive etmek yerine, “AK Parti’yi devirin, yeter.” konuşmaları yaparak saflarını belli ediyor.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Saadet Partisi hatibi Hasan Damar, geçtiğimiz ay yaptığı bir konuşmada, AK Parti’ye şöyle kin kusmuştu:

“İki aydır buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim, Türkiye'yi dolaştım. Allah'a şükürler olsun, şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi'dir. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır anahtar! Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Bunu herkes bilsin. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'un başkan adayı yoktur diyordu. 120 bin oy aldı bizim İstanbul başkanımız ve AK Parti de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz! Hiçbir şansları yoktur, bu hareket anahtardır.”

Aynı zamanda 24 Haziran seçimlerinde Kastamonu’dan milletvekili adayı olan Saadet Partili Ertuğrul Köse, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi CHP’nin adayını evinde konuk etti, partisinin inkar ettiği CHP ittifakını açıkça gözler önüne serdi.

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Bir grup da Gökçınar’a destek verecek

Tüm bunlara karşın yüzde 1,21 oy alan Saadet Partisi’nin bir kısmının, kendi adayları olan Necdet Gökçınar’ı destekleyecekleri belirtiliyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun çağrısına uyan bu grubun, zamanla fikirlerini değiştirebilecekleri de belirtiliyor.