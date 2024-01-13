Saadet Partisi nasıl hâlâ bunların peşinde! Halka tepeden bakan CHP’li Zülfü yine küstahlaştı

Halk Tv’de canlı yayınlanan İstasyon Dergisi’nin düzenlediği ‘Cumhuriyet’in Aydınlık Yüzleri’ ödül töreninde konuşan Zülfü Livaneli, Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid’in hükümdarlığının son bulmasına yol açan 31 Mart darbe teşebbüsüne atıfta bulundu ve, “31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart” ifadelerini kullanarak, 31 Mart yerel seçimlerinde “Ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı seçmenlerine 'gericiler' sözleri ile hakaret ederek skandal açıklamalarda bulunan Livaneli, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini tuttu ve “Hareket ordusunun kazanacağına ben inanıyorum” dedi.

1909 yılında II. Meşrutiyet'in ilanından sonra '31 Mart darbe teşebbüsü' olarak bilinen ayaklanma İstanbul'da patlak verdi. Olaylar 11 gün kanlı bir şekilde devam etti. Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'nun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul'a girmesinin ardından ayaklanma bastırıldı. Sultan II. Abdülhamid, kendisine sadık olan Birinci Ordu ile Hareket Ordusu'na (Avcı Taburlarına) karşı konulması için yapılan teklifleri kabul etmedi ve Müslümanların halifesi olarak ‘Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmayacağını’ söyledi.

Zülfü Livaneli'nin bu sözleri ve CHP'lilerin alkışları, halen bu zihniyetin peşinde kuyruk olan Müslümanları akıllara getirdi. Özellikle Saadet Partisi'nin 2. Abdülhamid'e darbe yapanlara karşı sempati duyan bu CHP'lilerle işbirliği yapmayı içine nasıl sindirdiği merak konusu!..