Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaolu, Ramazan bayramı mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, koronavirüs salgını günlerinde sosyal mesafeye dikkat edildiğini kaydederek, gelecek günlerin umut verici olması temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu, “Aziz vatandaşlarımız. Unutulamayacak bir Ramazan ayını hep birlikte geride bırakıyoruz. Bu Ramazan ayında dostça kalabalık iftarlar yoktu ama toplum sağlığı düşünülüp Sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yapılan fedakârlıklar vardı. Yaşadığımız sağlık krizi aramıza mesafeler koysa da gönüllerimizin beraber olmasını engelleyemedi, birbirlerimizin kıymetini daha iyi anlama imkânı sundu” dedi.

"Hayırlı Bayramlar Türkiye"

“Hoşgörü, sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa yaşayıp, hep birlikte bayrama ulaştık. Tüm İslam âleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” cümleleriyle milletin bayramını kutlayan Karamollaoğlu, “Eskisinden daha yakın olabileceğimiz günler temennisiyle; Hayırlı Bayramlar Türkiye!” ifadelerini kullandı.