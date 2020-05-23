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Gündem

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Saadet Partisi lideri Tememl Karamollaoğlu, “Eskisinden daha yakın olabileceğimiz günler temennisiyle; Hayırlı Bayramlar Türkiye” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:12:00 -
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaolu, Ramazan bayramı mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, koronavirüs salgını günlerinde sosyal mesafeye dikkat edildiğini kaydederek, gelecek günlerin umut verici olması temennisinde bulundu.

Karamollaoğlu, “Aziz vatandaşlarımız. Unutulamayacak bir Ramazan ayını hep birlikte geride bırakıyoruz. Bu Ramazan ayında dostça kalabalık iftarlar yoktu ama toplum sağlığı düşünülüp Sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yapılan fedakârlıklar vardı. Yaşadığımız sağlık krizi aramıza mesafeler koysa da gönüllerimizin beraber olmasını engelleyemedi, birbirlerimizin kıymetini daha iyi anlama imkânı sundu” dedi.

"Hayırlı Bayramlar Türkiye"

“Hoşgörü, sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa yaşayıp, hep birlikte bayrama ulaştık. Tüm İslam âleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” cümleleriyle milletin bayramını kutlayan Karamollaoğlu, “Eskisinden daha yakın olabileceğimiz günler temennisiyle; Hayırlı Bayramlar Türkiye!” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

vatandaş

cehapekakanın ne olduğunu bildiğin halde onların yoluna girdin, daha da dönme sen onlarla noel kutla, sevgililer günü kutla, senin dinine saldıranların kutsallarını kutla
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Vatandaş

Senin mesajın falan lazım değil seni CHP aşığı
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