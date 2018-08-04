0553 313 94 23

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Sonuna kadar hükümetin arkasındayız

aadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rahip Brunson olayı ve ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararına ilişkin, "Böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli. Sonuna kadar hükümetin arkasındayız." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:36
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Sonuna kadar hükümetin arkasındayız

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

"HÜKÜMETİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Rahip Brunson olayına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetin sonuna kadar arkasındayız. Bu adam Türkiye'de yargılanmalı ama şeffaf bir tarzda yargılanlamalı. Deliller ortaya konmalı. Mahkum ediliyorsa edilmeli, edilmiyorsa, bilmediğimiz bir şeyler varsa veya hükümet bunu sırf Amerika'ya karşı bir politik araç gibi kullanıyorsa onu bilmem. Ama genel kanaat şu; Türkiye'deki kalkışma hareketinin-hani bunların imamları var, onlardan bir tanesi ortalıkta Adil Öksüz- herhalde tepesinde bulunan bu Brunson denilen adamdı. Biz böyle bir konuda elbette hükümetin yanında oluruz. Sonuna kadar da yanındayız ama hiçbir taviz verilmemeli. Çünkü tavizlerin etkisi olmaz, dünya yeniden yapılanıyor."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli meselesinin kutuplaşma olduğunu savundu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:36
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Açıklama
  4. Saadet Partisi Lideri
  5. destek mesajı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray kafilesi Konya'ya gitti
    1. Galatasaray kafilesi Konya'ya gitti
    2. Beşiktaş ve Galatasaray'ın listesinde..
    3. Payitaht Abdülhamid'de ABD'ye gönderme
    4. Antalya'da define operasyonu: 30 gözaltı
    5. Bakan Murat Kurum'dan ucuz konut müjdesi
    6. Kızartma zararlı mıdır?
    7. Bebeklerde uykusuzluk nedenleri..
    8. Türkiye'nin en büyük kayak tesisi için..
    9. ABD'den bir skandal Türkiye kararı daha!
    10. Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
    11. Evden terlikle çıktı, bir daha geri..
    12. İlk kez duyacaksınız! Çavuşluktan..
    13. Rusya'dan ABD'ye gizli hat üzerinden..
    14. Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile..
    15. Almanya'dan Türkiye açıklaması!..
    16. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    17. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    18. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    19. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    20. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018