0553 313 94 23

Saadet Partisi Kahta seçim koordinasyon merkezi açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi(SP), seçim koordinasyon merkezini açtı.

24 Şubat 2019 Pazar 18:18
Saadet Partisi Kahta seçim koordinasyon merkezi açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi(SP), seçim koordinasyon merkezini açtı.


Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan Saadet Partisi Kahta ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı, 2014 yerel seçimlerinde yanlarında olupdaha sonra başka partiye geçen kişilerin her zaman kardeş olarak gördüklerini söyledi.


Kardeşlik üzerine siyaset yaptıklarını belirten SP ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı konuşmasında, “Dün bazı arkadaşlar 2014 seçimlerini eleştirdiler. Biz hiç kimseyi eleştirmiyoruz, değiştiremiyoruz. 2014 seçimlerinde yanımızda olan arkadaşlarımız bugün karşımızda olsalar da kardeşlerimizdir.


Biz ayrımcı değiliz. Biz kardeşiz, kardeşlik üzerine siyaset yapıyoruz. Biz kardeşlik türküsü üzerinde yola çıktık. Biz Kahta’ya hizmet etmiş bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Kim olursa olsun sizin seçtiğiniz insanlar bizim başkanlarımızdır.


Düşüncelerimizi ifade edebilir, eleştiriyi yapabiliriz ama aynı memlekette yaşıyoruz. Aynı toplumun insanlarıyız. Hiçbir zaman onları ötekileştirmeyeceğiz. Ama dünkü konuşmalarını esefle kınıyorum. Bizim için belediyeyi itlere, çakallara bırakmayın dediler. Biz sizin seçmiş olduğunuz insanlarız. İtsekte, çakalsak da sizin seçmiş olduğunuz insanlarız. Onların değil. Bükülmedik bükülmeyeceğiz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Saadet Partisi ilçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlının belediye başkan olması durumunda hayata geçireceği projeler anlatıldı.


Açılışa, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, ilçe Başkanı Vahap Uluçay, il ve ilçe belediye başkan adayları, parti üyeleri ve yoğun bir vatandaş kalabalığı katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Akhisarspor maçından notlar
    1. Galatasaray-Akhisarspor maçından notlar
    2. TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 -..
    3. Türk Telekom’da Abdullah Çevrim için..
    4. Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor..
    5. Manchester United ile Liverpool..
    6. Erdoğan’ı görmek isteyen engelli..
    7. Başol vatandaşlara projelerini anlattı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHP Lideri..
    9. Hentbol: Toplu sonuç
    10. "147 ülkede insani yardım faaliyeti..
    11. Kdz. Ereğli Belediyespor :0 Beylerbeyi..
    12. Irak'ta Türkmen Basın Günü kutlandı
    13. Kırklareli’de 1 ilçede okullara kar..
    14. Basketbol: Toplu sonuç
    15. Hollanda'da Hocalı katliamı kurbanları..
    16. Bozbey: "20 yıl algı belediyeciliği..
    17. Medipol Başakşehir-Bursaspor maçından..
    18. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    19. Tunceli yerel seçim anket sonuçları 2019
    20. Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı..
    21. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika..
    22. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    23. Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov..
    24. Çorlu'da kar yağışı
    25. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
    26. "Sincan, 'Balans ayarı yaptık.'..
    27. Tekirdağ'da Mustafa Şentop sevinci
    28. Adıyaman seçim anketi 2019 Adıyaman'da..
    29. Kendini asan Kıbrıs gazisi, askeri..
    30. Peribacaları'ndaki kaçak yapıların..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?