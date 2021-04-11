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Gündem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, amiraller için ne dedi?
Gündem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, amiraller için ne dedi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sunuculuğunu Muharrem Coşkun'un yaptığı Akit TV canlı yayınında amirallerin skandal darbe bildirisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 15:12:00 -

Akit TV’nin Kırmızı Masa programına konuk olarak katılan Karamollaoğlu, gece yarısı darbe bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında şu ifadeleri kullandı.

Emekli olan, üniformalarını çıkarmış olan insanların böyle bir açıklamada bulunmasını garipsemediğini dile getiren Karamollaoğlu, bu bildirinin arka planında ne olduğunu bilmediğini belirtti.

Temel Karamollaoğlu, darbe bildirisi için, “içinden kelime çekip istediğiniz tarafa çekebilirsiniz, fakat bunun kararını mahkemeler verecektir.” ifadelerini kullandı.

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