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Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 12 Eylül mesajı:
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 12 Eylül mesajı:

"12 Eylül askeri darbesi ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini korumaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:32:02 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 12 Eylül mesajı:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 12 Eylül askeri darbesinin ülkenin geleceğini, gençlerin hayatını çaldığını belirterek, "Geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbenin hukuksuzluk, vesayet ve insan hakları ihlali demek olduğunu belirtti.

Türkiye'de yapılan her darbeyle ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını vurgulayan Karamollaoğlu, "12 Eylül askeri darbesi aynı şekilde ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İktidar ve muhalafetin demokrasi kurallarını yerine getirmesinin önemine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen Türkiye'de darbelere bir daha zemin oluşturmayacak bir hukuk düzenini hakim kılmak, millet iradesini tam manası ile tesis etmektir. Ümit ediyorum ki ülkemizde, hiç kimse ve hiçbir kurum bir daha darbe yapmayı aklından bile geçirmesin. Bu düşüncelerle, Cenab-ı Allah'tan, bir daha bu millete 27 Mayıs'ları, 12 Mart'ları, 12 Eylül'leri, 28 Şubat'ları, 15 Temmuz'ları yaşatmamasını niyaz ediyorum."

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