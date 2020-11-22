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Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı:
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı:

"Milli gelirin adil dağılımı olmazsa olmazımızdır. Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak. O zaman refah seviyesi yükselecek, o zaman ülkemize huzur gelecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:36:39 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı:

KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milli gelirin adil dağılımının önemini vurgulayarak, "Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak. O zaman refah seviyesi yükselecek, o zaman ülkemize huzur gelecek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Konya 7. Olağan İl Kongresine, telekonferans yöntemiyle katıldı.

Üretime dayalı ekonomiyi "olmazsa olmaz" şeklinde nitelendiren Karamollaoğlu, iş başına geldikleri takdirde, bütün kaynakları üretime tahsis edeceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, fikirleri, düşünceleri olup da daha geniş alanda çalışmak isteyenlerin elinden tutacaklarını ifade ederek, "Her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki siz üretin. Üretmek, insan istihdam etmek demek. Açlık sınırının altında siz işçi ücretini tutarsanız, işçiyi açlık sınırına mahkum ederseniz bu memlekette adil bir bölüşüm olmaz. Çalışanların ücretlerini arttırmaya mecburuz." diye konuştu.

- "Biz adil dağılımı önemsiyoruz"

Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde memura yüzde 130, işçiye yüzde 110 zam yapıldığını, bunun da piyasalarda canlılık yarattığını dile getirerek, "Milli gelirin adil dağılımı olmazsa olmazımızdır. Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak. O zaman refah seviyesi yükselecek, o zaman ülkemize huzur gelecek. Biz adil dağılımı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şahsiyetli bir dış politika izlemeyi önemsediklerini vurgulayarak, ekonomide, teknolojide, sanayide gelişmiş ülkelerin etkisinde kalmadan, sömürü mantığından kurtarılmış bir dış politika hedeflediklerini anlattı.

Kongreye, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi İl Başkanı Hüseyin Saydam ve partililerin yanı sıra, İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisinden de temsilciler katıldı.

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