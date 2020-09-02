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Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Hükümetin Akdeniz'deki kararlılığını destekliyoruz"
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Hükümetin Akdeniz'deki kararlılığını destekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:14:06 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Hükümetin Akdeniz'deki kararlılığını destekliyoruz"

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin Akdeniz'deki kararlı duruşunu desteklediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, internetten online düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin denizlerinde kendi gemileriyle arama ve sondaj yapmasına ve Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulmasına sevindiklerini belirtti. Türkiye'nin ekonomisindeki problemlerin bulunan doğal gazla çözülemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, "O gazla işsizliği önleyemezsiniz. O gazla milletin daha fazla para kazanmasına imkan vermezsiniz." diye konuştu.

Ekonomide düşen ihracat, artan iç ve dış borç, dış ticaret açığı ve işsizlik gibi rakamların önemli sorunlar olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Altı sene sonra doğal gazdan elde edeceğimiz fayda gelene kadar bu milletin iflahı kesilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Karamollaoğlu, "Hükümetin Akdeniz'deki kararlılığını destekliyoruz. Haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyiz. Attığımız meşru adımlardan geri adım atmayız. Bu noktada iktidarı dışa karşı desteklemek zorundayız." dedi.

Karamollaoğlu, öğretmen maaşlarının yetersizliğine ilişkin ise bu konuda iyileştirmeler yapılması ve öğretmen sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

İktidarın eğitimde sözler verdiğini belirten Karamollaoğlu, "Eğitim denince kafanızda iki şey vardı, bina yapacağız, akıllı tahta koyacağız ve tablet dağıtacağız. Bunların hepsini yaptınız ama eğitimde bir ilerleme sağlanmadı. Bunlar araç gereç. Müfredat, öğretmen kadrosu, kadronun niteliği, vasfı... Bunların hiçbirine önem vermediniz. Sadece imam hatip okullarının adedini artırarak manevi eğitime önem veriyoruz kanaatini oluşturamazsınız." ifadelerini kullandı.


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