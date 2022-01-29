Saadet Partisi, CHP ile iş yaparsa Tv5 her gün bu videoyu yayınlama sözü vermeli

Saadet Partisi’nin, Millet İttifak’ının kuyruğuna takılıp AK Parti’yi devirmek için CHP ile işbirliği yapması vicdan sahibi herkesi derinden etkiliyor. Milli Görüş hareketinin, kurulduğu günden bu yana gayri İslami icraatlara imza atan ve gayesi Türk - İslam kültürünü unutturup toplumu Batı’nın bir kuklası haline getirmek olan CHP’ye karşıt tavrı bilindiği halde, Saadet Partisi’nin inat siyaseti her geçen gün tepkilerin artmasına neden oluyor.

Son olarak Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, sosyal medya hesabından CHP’yi eleştiren bir video paylaştı. Videoda Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın CHP hakkındaki görüşleri yer alıyor.

Kasadar’ın, “CHP mühürlüdür. Döktüğü suyla abdest alınmaz” notuyla paylaştığı Erbakan’ın konuşması şu şekilde:

“Halk Partisi yüzde 25’ten fazla oy alamaz. Çünkü mazide yapmış olduklarından dolayı mühürlüdür. Bunu bizzat Baykal söylemiştir. Demiştir ki, siz benim işimi kolay mı zannediyorsunuz? Karadeniz’de 80 yaşında bir nine abdest aldıktan sonra su döken çocuğa hangi partiden diye, halk partisi deyince, öyleyse abdestim sayılmaz yeniden almam lazım, dedi.”

Yayınlanan görüntüler, “Saadet Partisi CHP ile işbirliği yaparsa, Milli Görüş’ün televizyon kanalı TV5 bu görüntüleri her gün yayınlasın” şeklinde yorumlara neden oldu.