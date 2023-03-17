Saadet Partisi bunu yutacak mı? Cumhuriyet’ten küstah karikatür ve manşet

Cumhuriyet paçavrası, HÜDA PAR ve Menzil Cemaati'nin Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alması üzerinden adeta İslam'a kin kustu. Mide bulandıran bir karikatür ve manşet yayınlayan paçavra, "Gerici tehlike büyüyor" ifadesini kullandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde bu rezil manşet de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Saadet Partisi tabanına seslenerek şunları söyledi:

Ben Saadet Partisi'ne bir çağrıda bulunayım, kadınları koruyan yasa diyerek Yeniden Refah Partisi üzerinden tartışmayı açıyor Cumhuriyet. Halbuki Saadet Partisi aile önemlidir diyerek, CHP'nin söylemlerinin dışında, Yeniden Refah Partisi'nin söylemleriyle örtüşen açıklamalar yapıyorlar. Ama Cumhuriyet Saadet'in adını anmıyor, Refah'ın adını anıyor. E Saadet Partisi de aynı şeyleri istiyor?

Dindarlara sesleniyorum, Saadet Partisi tabanına sesleniyorum; Cumhuriyet'in bu söylemine siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? "Biz Cumhuriyet gazetesiyle ittifak yapmıyoruz, CHP ile yapıyoruz" diyerek kimse kendisini avutmasın. Sonuçta CHP demek Cumhuriyet gazetesi demek.

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