Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı son dakika açıklandı. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi 2019 yerel seçimlerde de ittik yaptı. CHP ve İYİ Parti Adıyaman belediye başkan adayı konusunda Saadet Partisi'ne son dakika jest yaptı. CHP ve İYİ Parti, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını destekleme kararı aldı. Peki Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu? Adıyaman Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019? CHP İYİ Parti Saadet Partisi'nin Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi (SP) Ankara belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söylemişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söylemişti. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Adıyaman'da ittifak yaptı.

Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı 2019 kim?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) Adıyaman belediye başkan adayı CHP, İYİ Parti'nin ortak kararı ile Ahmet Faruk Ünsal oldu. Böyelikle Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti ittifakına böylelikle dahil olmuş oldu. Saadet Partisi Adıyaman ilçe adayları:

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika