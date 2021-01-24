Saadet Partililere "AK Parti ile ittifak yapılsın mı?" sorusu

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesine, Optimar Araştırma'nın Saadet Partisi seçmenine yönelik yaptığı anketin sonuçlarını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaretin ardından başlayan ittifak iddiaların, seçmen nezdinde bir karşılığı olduğu belirtildi.

"Bu sonuç bile, Erdoğan'ın hedefe ulaştığını gösteriyor"

Övür'ün bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Son günlerde siyaset kulislerinde en çok tartışılan, Başkan Erdoğan'ın Saadet Partisi İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le buluşmasıydı. Peki Cumhur İttifakı'nı da kapsayan bu buluşmaya Saadet tabanı nasıl bakıyor?

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in yaptırdığı son araştırmaya göre, Cumhur İttifakı'na olumlu bakanların oranı yüzde 33. Olumsuz bakanlar yüzde 25. Geriye kalan yüzde 41.7 ise "Cevap yok" demiş. Bu sonuç bile, Başkan Erdoğan'ın hamlesinin hedefe ulaştığını gösteriyor."